В Австрии "отрезали" часть территории Украины

В Австрии "лишили" Украину части территории / УНИАН

На карте австрийской компанией SHÄFER часть Одесской области обозначена как территория Молдовы.

Отметим, что на карте, опубликованной пользователем Нормальный Днепр в Twitter, Молдова получила выход к Черному морю.

"Молдавское лобби по отрезанию части Одесской области на картах коммерческих компаний мне иногда кажется более сильным, чем кацапское по отрезанию Крыма", — говорится в подписи к изображению.

/ @dpnorm

Напомним, ранее сообщалось о том, что журнал National Geographic назвал аннексированный Севастополь "субъектом РФ".