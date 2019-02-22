В Австрии "отрезали" часть территории Украины

На карте австрийской компанией SHÄFER Молдова "получила" выход к Черному морю.
На карте австрийской компанией SHÄFER часть Одесской области обозначена как территория Молдовы.
Отметим, что на карте, опубликованной пользователем Нормальный Днепр в Twitter, Молдова получила выход к Черному морю.
"Молдавское лобби по отрезанию части Одесской области на картах коммерческих компаний мне иногда кажется более сильным, чем кацапское по отрезанию Крыма", — говорится в подписи к изображению.
Напомним, ранее сообщалось о том, что журнал National Geographic назвал аннексированный Севастополь "субъектом РФ".