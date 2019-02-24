Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю

Глава РПЦ патриарх Кирилл и Константинопольский патриарх Варфоломей / РПЦ

Генассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ, на ассамблее, которая прошла 23 февраля в Париже, из 206 участников голосования 191 высказался против роспуска экзархата и 15 - "за".

Предполагается, что свою дальнейшую судьбу, т.е. вопрос канонического подчинения после фактического ухода от Константинополя, экзархат определит в ближайшие три месяца и утвердит на генеральной ассамблее в июне.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Напомним, священный Синод Русской православной церкви учредил патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, ответив таким образом на действия Константинопольского патриархата в Украине.