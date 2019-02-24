По пути в Дубай захватили самолет с 142 пассажирами

Полиция в аэропорту пытается убедить злоумышленника покинуть самолет / Фото: Twitter/Sidhant Sibal ‏

В столице Бангладеш Дакке сразу после взлета неизвестные захватили пассажирский Боинг-747, на борту которого находилось 142 пассажира.

Как сообщает ВВС, пилотам удалось экстренно посадить самолет в городе Читтагонг.

Отмечается, что злоумышленники отпустили пассажиров, все они беспрепятственно покинули лайнер. Захватчики намеревались получить контроль над воздушным судном.

Полиция окружила самолет и ведет переговоры с преступниками. Мотив их действий неизвестен.

Однако по информации интернет-издания bdnews24, которое ссылается на полицию, самолет захватили уже после посадки в Читтагонге. И это была промежуточная посадка, а не вынужденное приземление.

Напомним, самолет Boeing OC-135B Военно-воздушных сил США с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в рамках Договора по открытому небу.