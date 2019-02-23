Американский военный самолет пролетел над территорией России

Boeing OC-135B / sprotyv.info

Самолет Boeing OC-135B Военно-воздушных сил США с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Как сообщает Коммерсантъ, полет в ночь на 23 февраля стал первым с ноября 2017 года.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

Ранее в НАТО заявили, что слова президента РФ Владимира Путина о возможности развертывания вооружений, которые могут быть использованы против западных стран, является неприемлимым.

"Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметили в НАТО.

Накануне в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - сказал Путин.