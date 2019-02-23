Американский военный самолет пролетел над территорией России

23 февраля 2019, 12:42

Полет в ночь на 23 февраля стал первым с ноября 2017 года.

Boeing OC-135B / sprotyv.info

Самолет Boeing OC-135B Военно-воздушных сил США с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Как сообщает Коммерсантъ, полет в ночь на 23 февраля стал первым с ноября 2017 года.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

Ранее в НАТО заявили, что слова президента РФ Владимира Путина о возможности развертывания вооружений, которые могут быть использованы против западных стран, является неприемлимым.

"Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметили в НАТО.

Накануне в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - сказал Путин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:24
Кириленко назвал нацотбор на Евровидение частью "гибридной войны" РФ против Украины
13:06
Звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" покончил с собой
12:50
"Уничтожены боевики и техника": в разведке назвали свежие потери противника в районе ООС Видео
12:42
Американский военный самолет пролетел над территорией России
12:20
Журналист назвал главную задачу властей Украины на ближайшие десятилетия
12:17
Почему Зеленский – единственный достойный выбор для Украины мнение
11:40
"Поздравление с 23 февраля": "Штирлиц" рассказал об уничтожении огневой точки врага на Донбассе Видео
11:39
Аваков назвал сумму, взятую штабом Порошенко из госбюджета на подкуп избирателей
11:26
Украину ждут десятилетия конфликта мнение
11:07
Диетолог назвала продукты, которые помогают укрепить мышцы
11:01
Все больше россиян спасаются от "путинской стабильности" бегством мнение
10:52
В Польше обвинили Украину в попытке построить идентичность на "фальшивых образах"
10:19
Синоптики предупредили о потеплении в Киеве Видео
10:17
Финал нацотбора на Евровидение-2019: где и когда смотреть Видео
10:13
У Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе
09:51
Украина перестала быть главным миграционным донором РФ
09:45
Падение Крымского моста ударит по двум украинским городам — эксперт Видео
09:34
Девушка дня Instagram: аппетитная модель из Калифорнии Сидни Малер Фото
09:29
Порошенко пожаловался на Путина из-за отказа разговаривать по телефону
09:15
Названы главные признаки выгорания на работе
09:12
Почему президентские выборы превратятся в бойню элит на выживание мнение
08:41
"Скурвленный сосед и манкурты": названа причина нестабильности в украинском обществе Видео
08:15
Резня в больнице: на Одесчине мужчина "порешил" соседа по палате из-за музыки Видео
08:11
Сегодняшняя Украина - результат не происков злодеев с "неправильными" ленточками мнение
07:50
Политолог объяснил, почему на Донбассе много населенных пунктов придется "закрыть на ключ" Видео
07:25
В украинских Карпатах произошла трагедия
07:11
Почему сотрудничество Германии с Россией не является предательством Украины мнение
06:45
"Политический труп": астролог рассказал о перспективах Ющенко в украинской политике
06:15
От истерики до страшной мести: названы ужасные ревнивцы среди знаков Зодиака Видео
06:00
"Крах ЕС": эксперт объяснил, почему Украина опоздала на "праздник жизни"
05:44
"Это плохо для Украины": эксперт объяснил, зачем Путин заглатывает Беларусь Видео
05:20
"Настоящие угрозы": эксперт объяснил, без чего России грозит крах
05:06
Ученые показали фото Нибиру – предвестницы "кровавой бани" на Земле Видео
04:43
Кайли Дженнер раскрыла правду о пластических операциях
03:00
"Глупые иллюзии": журналист оценил вероятность переговоров по Донбассу в рамках Будапештского меморандума Видео
02:49
Звезда "Папиных дочек" покорила сеть фигурой в купальнике
01:29
"Скучно не будет": журналист спрогнозировал итоги победы Зеленского на выборах Видео
00:57
В России небоскреб гендиректора Роскосмоса в виде ракеты сравнили с фаллосом
00:38
"Кошмар, что происходит": Прилепин пожаловался на большие потери в рядах боевиков Видео
00:15
"Дуже гарно": Лобода заговорила на украинском на росТВ Видео
22 февраля, пятница
23:48
Вокалистка Kazka ответила трогательной песней на критику хейтеров
23:23
Аваков назвал команду Порошенко лидером нарушений в избирательной кампании Видео
22:57
Польша заподозрила Еврокомиссию в лоббировании интересов Кремля из-за строительства канала
22:33
В России решили запретить пауков в домах для их же защиты Видео
22:25
Киев требует от Венгрии не называть украинские законы полуфашистскими
22:15
"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ Видео
21:41
Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции
21:28
По карте киевлянина льготники продолжат ездить бесплатно и без ограничений - КГГА
21:13
В Госкино получили рекордные 11,6 млн грн от производителя фильма Зеленского Я, ты, он, она
20:44
В России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о Крыме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться