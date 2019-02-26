В центре Москвы избили и ограбили сотрудника ФСБ

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

В центре Москвы ударили и обокрали сотрудника ФСБ. По словам потерпевшего, в Солянском проезде к нему подошел незнакомый мужчина, ударил по лицу и убежал. Следом подошли еще два человека, предложившие помощь. После их ухода сотрудник ФСБ обнаружил пропажу служебного удостоверения, 24 тысяч рублей и банковской карты.

Как сообщает агентство "Москва", городская полиция возбудила дело о краже. По данным СМИ, пострадавший — начальник управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в Днепре трое злоумышленников ограбили местного жителя — отобрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов (более 2 миллионов 700 тысяч гривен).