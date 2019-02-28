Дети Трампа активно пытались строить Trump Tower в Москве - экс-адвокат президента США

Трамп и его дети / Reuters

Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший, дети нынешнего президента США, были ключевыми фигурами в планах по строительству небоскреба Trump Tower в столице РФ.

С соответствующим заявлением выступил бывший адвокат Дональда Трампа-старшего Майкл Коэн во время дачи публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США, сообщает агентство AP.

Коэн рассказал, что он около десятка раз рассказывал детям Трампа о строительстве Trump Tower в Москве.

К слову, Трамп-младший в 2017-м заявлял Конгрессу о том, что был только "периферически осведомлен" о сделке.

Напомним, ранее СМИ опубликовали планы башни Трампа в Москве с пентхаусом для Путина. До этого американские СМИ "разоблачили" советское прошлое Трампа.