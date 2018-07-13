"Шпион более 30 лет". Американские СМИ "разоблачили" советское прошлое Трампа

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп более трех десятилетий, с 1987-го, мог работать на советские/российские спецслужба.

Такую конспирологическую версию опубликовали в канун встречи Трампа и Путина в американском издании New York Magazine.

По мнению журналиста Джонатана Чейта будущие переговоры лидеров США и России пройдут в формате "сговора агента российской разведки со своим куратором".

Автор статьи утверждает, что 1986-м Трамп встретился в Нью-Йорке с послом СССР Юрием Дубининым, а в июле 1987 года посетил Москву и Ленинград. И якобы назад в США коммерсант вернулся уже с серьезными политическими амбициями.

Также Чейт считает, что с именно приходом к власти бывшего кадрового разведчика Путина началась подготовка к "возведению" Трампа на пост президента США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-глава ФБР рассказал о московских путанах Трампа.