В Конгрессе США решили "пощупать" Путина за имущество и доходы

Владимир Путин / Интерфакс

Американские конгрессмены потребовали от разведки США предоставить данные о размере доходов и имущества президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Элизы Стефаник − члена Палаты представителей. Она вместе с коллегой Вэлом Демингом подготовили законопроект под названием "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина".

Читайте такжеВашингтон ответил на угрозу Путина взять США на прицелСогласно инициативе, американские разведчики обязаны собирать данные и предоставить доклад о "Финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях". Законопроект составлен в связи с утверждениями о предпринимавшихся Россией попыткой подорвать демократические институты США.

"Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий", — подытожила Стефаник.

Напомним, ранее экс-посол США рассказал, как остановить Путина. Позднее журналисты рассказали о том, что у Путина отстуствуют инструменты для ответа на санкции США.