"Больше санкций и военной поддержки": экс-посол США рассказал, как остановить Путина

Хербст считает, что США должны больше помогать Украине и Грузии / Деловая столица

Исследователь американского аналитического центра Atlantic Council и бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что необходимо ужесточать санкции против России, а также предоставлять помощь Украине и Грузии для эффективной борьбы с агрессией Кремля.

"Россия и Путин имеют агрессивную внешнюю политику. Они хотят подорвать мировой порядок, установленный после Холодной войны", - цитирует дипломата Голос Америки.

По словам Хербста, сейчас США ужесточили давление на Россию гораздо сильнее, чем четыре года назад. Он заявил, что такая тенденция должна быть сохранена и в будущем.

"Украине нужно предоставлять больше оружия. Это сделает дальнейшую российскую агрессию тяжелее и болезненнее", – добавил экс-посол США в Украине.

Американский политический аналитик добавил, что события в Грузии в 2008 году и нынешнее противостояние на Донбассе нельзя называть гражданской войной.

"Правильное решение – заставить Кремль платить большую цену: больше санкций, больше военной поддержки для Украины и Грузии", - акцентировал он.

Хербст подчеркнул, что ежегодное предоставления пакета помощи в миллиард долларов на пять лет на военное оборудование входит с сферу интересов Запада. Он убежден, что эти средства должны быть направлены на противотанковые ракеты, защиту средств связи, современные беспилотники и противовоздушные радары.

Напомним, представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет усиливать санкционное давление на Россию до максимума из-за агрессивной политики РФ, в частности, из-за конфликта на Донбассе.