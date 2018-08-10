У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast

Новые американские санкции не заставят президента РФ Владимира Путина изменить свою внутреннюю и внешнюю политику: он и дальше будет стараться пропагандировать население, пугая его внешними врагами, попутно обдирая для спасения экономики всех подряд – от пенсионеров до крупного бизнеса.

Такое мнение в комментарии The Daily Beast высказал заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений, один из ведущих российских экономистов Евгений Гонтмахер.

Читайте такжеУдавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции СШАПо его словам, реакция президента Путина на новый пакет американских санкций будет предсказуемой: "На протяжении последних 18 лет мы поняли одну вещь о Путине: он не согнется под давлением". Экономист полагает, что Путин будет вести себя как барон в осажденной крепости.

"Его стратегия на протяжении следующих шести лет - превратить Россию в осажденный замок, сконцентрировать как можно больше денег внутри замка, которые он будет выжимать из пенсионеров, крупного бизнеса, кого угодно - и сидеть на "хлебе и воде", выдавая пайки и наблюдая, как далеко такая стратегия может зайти.

Путин знает, что новые санкции Америки будут подталкивать его к изменению его политики, но он не заинтересован в переменах и реформировании России. Он и его пропагандистская машина сфокусированы на мобилизации страны против внешних врагов. Это крупнейшее противоречие, которое мы наблюдаем в России: Кремль строить осажденную крепость, затаскивая страну в советское прошлое, в то время как общество, привыкшее к экономической свободе, не желает стратегии крепости, надеясь на движение вперед", - считает экономист.

Читайте такжеПутин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политологВместе с тем Гонтмахер убежден, что у Путина не так много инструментов для того, чтобы суметь дать ответ американским санкциям. Такое мнение он выразил, комментируя высказывания спикера МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что Россия готовит симметричный ответ.

"Я не думаю, что у Путина есть много инструментов для ответа на новые американские санкции. Даже после того, как его друзья-олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг были наказаны американскими санкциями, Россия не ответила", - заявил эксперт.

Настоящие и рассматриваемые сейчас санкции сыграют свою роль в течении многих месяцев, экономика путинской "осажденной крепости" только начинается, резюмирует издание.