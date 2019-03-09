В России в багаже сотрудника посольства США нашли мину

В МИД РФ считают, что дипломат сделал это сознательно.
В багаже сотрудника посольства США в России в аэропорту Шереметьево была обнаружена минометная мина.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В ведомстве считают, что он сделал это сознательно, и расценивают инцидент как попытку провокации.
Подчеркивается, что посольство США было извещено об инциденте.
В июле прошлого года Вашингтон решил эвакуировать 11 сотрудников американских дипломатических представительств в Китае в связи с недомоганием, причиной которого стали якобы "акустические атаки".
Похожий инцидент также имел место в конце мая 2018-го. Власти КНР тогда утверждали, что никаких признаков внешнего воздействия на американских дипломатов не обнаружили.