В России в багаже сотрудника посольства США нашли мину

Флаги РФ и США / Reuters

В багаже сотрудника посольства США в России в аэропорту Шереметьево была обнаружена минометная мина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве считают, что он сделал это сознательно, и расценивают инцидент как попытку провокации.

Подчеркивается, что посольство США было извещено об инциденте.

В июле прошлого года Вашингтон решил эвакуировать 11 сотрудников американских дипломатических представительств в Китае в связи с недомоганием, причиной которого стали якобы "акустические атаки".

Похожий инцидент также имел место в конце мая 2018-го. Власти КНР тогда утверждали, что никаких признаков внешнего воздействия на американских дипломатов не обнаружили.