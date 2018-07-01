Американских дипломатов эвакуировали из Китая из-за "акустических атак" - СМИ

Вашингтон решил эвакуировать 11 сотрудников американских дипломатических представительств в Китае в связи с недомоганием, причиной которого стали якобы "акустические атаки".

Как сообщает газета The New York Times, похожий инцидент был еще в конце мая этого года. Власти КНР тогда утверждали, что никаких признаков внешнего воздействия на американских дипломатов не обнаружили.

Источники издания утверждают, что восемь человек были эвакуированы из генерального консульства США в городе Гуанчжоу, один - из генконсульства в Шанхае, еще двое - из посольства в Пекине. На родине чиновники пройдут медицинское обследование.

Представители американских дипмиссий в КНР прокомментировать ситуацию отказались. Но в Госдепе США NYT подтвердили, что несколько дипломатов и члены их семей вылетели в США для обследования. У одного из дипломатов диагностировали легкую травму головного мозга. Всего, по данным Вашингтона, вред был нанесен 24 дипломатам.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

"Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт - могут быть использованы против космических объектов противника", - отмечается в отчете американской Службы разведки.