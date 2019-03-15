Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые, находясь на посту президента, применяет право вето на решение Конгресса, предлагающее отменить режим ЧП на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.

"Сегодня я накладываю вето на эту резолюция. У конгресса есть право принять эту резолюцию, а у меня есть долг - применить вето", - заявил он.

Теперь документ вернется на рассмотрение палаты представителей, большинство мест в которой удерживают демократы. Ожидается, что 26 марта конгрессмены попробуют на голосовании обойти вето президента. Однако, скорее всего, они не смогут набрать необходимые для этого две трети голосов.

В феврале 2019 года Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал документ о введении в действие режима чрезвычайного положения.