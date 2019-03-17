"Режим падет": астролог рассказал, когда Путин потеряет власть

Астролог спрогнозировал падение режима Владимира Путина / Reuters

После 21 декабря 2020 года путинский режим в России однозначно и бесповоротно падет, заявил известный астролог Влад Росс.

"Великий средневековый пророк, который предсказал его приход к власти, говорил, что Путин уйдет в путину. Он просто может уйти куда-то на дно, его либо утопят, либо еще что-то. По крайней мере, его приход к власти, когда утонул Курск (российский атомный подводный крейсер, затонул 12 августа 2000 года, - ред.) о многом говорит. Даже фамилия Путин - от слова "путина". А на самом деле, у него финно-угорские корни, поэтому Путин никакой не русский, забудьте про это, посмотрите на его финно-угорскую физиономию, и в переводе с финно-угорского языка "пут" - это котел. А котел - это разжигание войны, вплоть до того, что при его правлении возможна атомная война", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Вместе с тем астролог предупредил, что 2020 год опасен, ведь Путину вообще не нужен Донбасс.

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"Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области в Крым. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год. Но, я думаю, после 2021 года путинский режим уйдет. То есть нам осталось недолго ждать. В 2021 году я уже не вижу войны на Донбассе", - добавил Росс.

Напомним, ранее Влад Росс назвал дату начала распада России.