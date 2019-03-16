Астролог назвал дату начала распада России

Россия начнет распадаться в 2025-м, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что для Российской Федерации поворотным станет 2025 год — страна начнет разваливаться.

От России первыми отвалятся Чечня и Кавказ, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По мнению собеседника, Украина только выиграет от возможного изменения власти в РФ.

"Распад Российской Федерации начнется после вхождения Плутона в знак Водолея. Плутон — это смерть и преобразования, а Водолей — это знак России, он войдет туда с 2024 года, уже в 2025 — он будет точно там", — отметил астролог.

Ранее Влад Росс говорил Главреду, что президент РФ Владимир Путин будет терроризировать Украину и мир максимум до 2021 года, а потом российского лидера ждет дворцовый переворот и удушение или утопление.