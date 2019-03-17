Опасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война

Астролог оценил вероятность новой войны

Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, поэтому Третьей мировой войны не будет, заявил известный астролог Влад Росс.

Вместе с тем он предположил, что какие-то конфликты и военные действия произойдут на Дальнем Востоке.

"И две страны, претендующие на мировые войны - США и Китай, это между ними может развязаться конфликт, даже неожиданно. Тем более, Ким Чен Ын не договорился с Дональдом Трампом, поэтому вообще может быть все, что угодно: и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и даже между Индией и Пакистаном, которые также имеют атомное оружие. Хорошо, что эта война ни коим образом не коснется нашу страну", - подчеркнул астролог в интервью Апострофу.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, когда президент РФ Владимир Путин потеряет власть.