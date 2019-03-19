Поляки сами воспитывают ненависть украинцев к себе - Gazeta Wyborcza

Поляки / Reuters

Согласно cоцопросам, украинцы лучше всего относятся к полякам. Однако поляки делают все для того, чтобы изменить мнение украинцев. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В ночь с 8 на 9 марта пассажиры такси Uber избили украинского водителя в Варшаве, поскольку им не понравилась музыка, которую он слушал. Граждане Украины, за рулем Uber с агрессией на польских улицах, встречаются каждый день. За неуважение к определенной музыке. За пробки. За ожидания на неправильной стороне улицы. За недостаточное понимание распоряжений. За акцент. За Волынь и "Великую Польшу".

По данным ОБСЕ, в 2018 году всего 5% пострадавших сообщили о преступлениях на почве ненависти в полицию. Данные только по Малопольскому воеводству, которые были включены в опрос, показывают, что в 2016-2017 годах в украинской общине совершили 44 тысячи преступлений на почве ненависти. Правда, полиция, открыла всего 18 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что украинцы захватывают польский рынок труда. Увеличение количества украинцев, выполняющих временную работу в Польше, заметно как среди женщин, так и среди мужчин.