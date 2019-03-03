Украинцы захватывают польский рынок труда

3 марта 2019, 07:16

Увеличение количества украинцев, выполняющих временную работу в Польше, заметно как среди женщин, так и среди мужчин.

Заробитчане
Заробитчане / uainfo.org

Более 54% украинцев входят в группу всех временных работников, работающих в Польше, согласно отчету Progress Group. Если в 2017 году большинство составляли поляки (около 59%), то в настоящее время они составляют меньшинство на рынке временной работы.

Украинская община быстро растет не только в Польше, но и в странах Балтии, где украинцы могут зарабатывать гораздо больше, чем на своей родине. Денежные переводы иммигрантов, которые, по данным Всемирного банка, в 2018 году составили 13,8% в экономических показателях Украины, вероятно, являются лучшем доказательством оттока рабочей сили из страны.

В Литве украинцы – самая большая группа резидентов-иностранцев, число которых за последний год увеличилось на 55%. В Эстонии рекордный приток украинцев также был зафиксирован в 2018 году - более 12 тысяч. Гражданам Украины в Эстонии было предоставлено разрешение на краткосрочную работу и на постоянное проживание.

Россия в 2018 году выдала 77 тысяч видов на жительство для украинцев, а в Чехии они являются крупнейшим сообществом иностранцев, легально проживающих в этой стране - 117 тысяч от общей численности населения в 10,5 млн.

Читайте такжеВосточная Европа открывает границы для украинских заробитчан – The Seattle Times"Польша, с точки зрения украинцев, является привлекательным местом для экономической эмиграции по многим причинам. Лавинное увеличение числа мигрантов, желающих работать здесь, может быть вызвано гарантированной поддержкой работодателя, которую украинцы получают с самого начала", – отметила Юлия Новицкая, руководитель отдела легализации занятости в Progress Group.

Увеличение количества украинцев, выполняющих временную работу на польском рынке, заметно как cреди женщин, так и среди мужчин. На рынке временных работников в Польше преобладают украинцы в возрасте 41-60 лет.

Напомним, в чешском правительстве всерьез рассматривают возможность увеличить ровно в два раза квоты на трудоустройство работников из Украины.

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