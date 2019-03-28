В Дании отреагировали на заявление Нафтогаза об отказе по Северному потоку-2

В Дании пока не объявили об окончательном решении по Северному потоку-2 / Nord Stream 2 AG

Датское энергетическое агентство отказалось подтвердить данные украинской компании Нафтогаз об отказе относительно строительства газопровода Северный поток-2.

"Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", - цитирует ТАСС главу пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансена.

Ранее Нафтогаз в Twitter сообщил, что Дания отказала российской корпорации Газпром в прокладывании через территорию страны газопровода Северный поток-2.

Как известно, проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство Северного потока – 2 в по альтернативному маршруту в Дании в августе минувшего года.

В случае, если Дания все же не даст разрешения на прокладку трубопровода в своих водах, его пустят в нейтральных водах.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на Северный поток-2.

Позже СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза.