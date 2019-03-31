Западное СМИ рассказало, какое мощное оружие есть в "закромах" НАТО

истребитель F-35 Lightning II / Military Arms

Эксперты авторитетного западного издания Business Insider рассказали о наиболее мощных образцах вооружения армий тех стран, которые НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Первым в списке оказался истребитель ВВС США F-35 Lightning II. По мнению экспертов, остальные мировые державы пока что не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолетом по незаметности и мощности оборудования.

Читайте такжеВойна России против НАТО начнется на Балтике - экспертыДалее был отмечен истребитель Eurofighter Typhoon, созданный в кооперации несколькими европейскими странами. Третим в перечне оказался американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

В качестве же основной ударной сухопутной силы стран НАТО эксперты сочли немецкий танк Leopard 2.

Напомним, ранее в НАТО жестко ответили на угрозу Путина взять на прицел США. До этого в Альянсе предупредили о том, что Россия готовится к размещению в Европе большего количества ядерных ракет.