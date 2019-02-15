В НАТО предупредили: Россия готовится к размещению в Европе большего количества ядерных ракет

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НАТО готовится к размещению Россией в Европе большего количества ядерных ракет, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Говоря о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, на сегодняшний день контроль над вооружениями оказался под угрозой.

"Россия в нарушение договора разместила несколько батальонов с новыми ракетными системами SSC-8 ("Новатор 9М729"). Эти ракеты мобильны, их легко скрыть и содержат ядерный потенциал. Они могут достичь европейских городов и, в частности Мюнхена, почти без предупреждения. Они устанавливают меньший порог для применения ядерных вооружений в конфликте", - подчеркнул он.

Генсек НАТО призвал Россию уничтожить ее ракеты средней и малой дальности, что должно быть подтверждено независимой проверкой.

"Мы хотим, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но мы также готовимся к миру без Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и к миру с большим количеством российских ракет в Европе. НАТО уже начало эту работу, но я не буду прогнозировать результаты", - отметил он во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Столтенберг добавил, что страны НАТО будут сохранять единство и взвешенность, но не размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе.

Напомним, США со 2 февраля вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.