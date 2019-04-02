Книжное аутодафе: священники публично сожгли книги о Гарри Поттере и Сумерки

С сожжением книг в нацистской Германии сравнили люди поступок польских священников / Википедия

В Польше католические священники публично сожгли "кощунственные", по их словам, произведения.

Оскорбляющими христианскую мораль и подлежащими сожжению были признаны книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сага Сумерки авторства Стефани Майер, издание индийского духовного лидера Ошо, а заодно и маска африканского племени.

Свое решение священники подкрепили цитатами из Священного Писания, а фотоотчет выложили в соцсети. Впрочем, пользователи под постом сравнили книжное аутодафе с сожжением книг в нацистской Германии.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 60% украинцев за год не прочли ни одной книжки.

"Это говорит об общем снижении культурного уровня и одновременно, говоря про возможности для творческого и культурного развития, свидетельствует о том, что их недостаточно", – считает глава Ассоциации содействия самоорганизации населения Алексей Колесников.

Читайте такжеЕвангелие и селянские вилы, сумки Dior и Chanel: что задекларировали главные политики УкраиныИнформацию современные украинцы черпают в интернете, из телевизора и переходят на аудиокниги.

Как сообщалось, в Украину не пустили десять российских книг из-за упоминаний о Путине. Госкомтелерадио отказал ряду компаний в оформлении документов.

Ранее Госкомтелерадио запретил 19 книг из России, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика. Под запрет также подпали некоторые детские издания и книги авторов советского периода.