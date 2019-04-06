Стало известно место и время прощания с Георгием Данелией

6 апреля 2019, 15:11

Российского кинорежиссера будут отпевать в московском храме.

С Георгием Данелией попрощаются во вторник днем в большом зале Центрального Дома кинематографистов
С Георгием Данелией будут прощаться во вторник днем в большом зале Центрального Дома кинематографистов / Sputnik Грузия

С российским кинорежиссером и сценаристом Георгием Данелией попрощаются в столице РФ Москве во вторник, 9 апреля, в большом зале Центрального Дома кинематографистов.

Начало прощания с Данелией запланировано в 11:00, а потом состоятся отпевание и похороны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

По его данным, Данелию будут отпевать в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря.

"…Отпевание в 14 часов… Похороны в 15:00 на Новодевичьем кладбище", — узнало агентство.

Напомним, Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Грузии, а умер Данелия в Москве на 89-м году жизни. Позже стало известно, что причина смерти Данелии — остановка сердца. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище возле актеров Олега Табакова и Станислава Говорухина.

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