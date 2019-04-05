"Рядом — Табаков и Говорухин": стало известно, где и когда похоронят Георгия Данелию

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище возле Олега Табакова и Станислава Говорухина / Скриншот видео с youtube.com

Российского кинорежиссера и сценариста Георгия Данелию похоронят в столице РФ Москве на Новодевичьем кладбище.

Похороны Данелии пройдут во вторник, 9 апреля, пишет агентство Москва со ссылкой на пресс-службу московского департамента торговли и услуг.

По данным ведомства, режиссера похоронят возле двух известных актеров — Олега Табакова и Станислава Говорухина.

Скорее всего, с Данелией попрощаются в тот же день, когда запланированы его похороны, — 9 апреля, в московском Доме кино, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

Напомним, Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Грузии, а умер в Москве в возрасте 88 лет. Позже появилась информация, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.