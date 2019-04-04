Георгий Данелия умер: лучшие фильмы и высказывания режиссера об Украине

Георгий Данелия умер в 88 лет / Sputnik Грузия

В Москве в возрасте 88 лет умер знаменитый режиссер Георгий Данелия. Еще в феврале этого года он попал в больницу, врачи диагностировали воспаление легких. Позднее, чтобы стабилизировать дыхание, доктора перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Однако, сердце режиссера не выдержало, и его не стало 4 апреля. Главред вспомнил лучшие фильмы Данелии, и разузнал, что он говорил об Украине.

Георгий Данелия фильмы

Данелия в 1959 году закончил Высшие режиссерские курсы в мастерской Михаила Калатозова, а спустя лишь пять лет к нему пришла слава и признание за уже ставший легендарным фильм Я шагаю по Москве, в котором в качестве актера дебютировал 18-летний Никита Михалков. Интересно, что главного героя Данелия назвал в честь сына – Колей.

В фильме Джентльмены удачи 1971 года Данелия выступил одним из сценаристов, принимал активное участие в подборе актеров, выбирал музыку, монтировал кинокартину, и даже переснимал некоторые эпизоды как режиссер.

Фильм Афоня в 1975 году стал чемпионом по кассовым сборам в СССР, знаменитый эпизод с фразой "Это энергичный танец" запомнился зрителям благодаря необычной форме пышной груди – чтобы добиться такого эффекта, Данелия решил насыпать в бюстгальтер манную крупу.

За фильм 1977 года Мимино Данелия получил Золотой приз на X Московском международном кинофестивале, приз за лучший комедийный фильм на XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване, Государственная премия СССР и приз Золотой Лачено на XIX Международном кинофестивале в Авеллино. В Мимино Данелия собрал лучших актеров того времени, и, по признанию режиссера, его самого любимого актера – Вахтанга Кикабидзе.

Фантастическая антиутопия Кин-дза-дза 1986 года была недопонята широкой публикой. Любопытно, что во время съемок генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Устинович Черненко, и кинематографическое начальство сочло восклицание "ку" фигой в кармане. Данелия и сценарист Резо Габриадзе уже собрались заменить его на "кы", но тут лидер скончался.

В общей сложности Данелия награжден более чем 30 наградами, включая призы Каннского, Венецианского, Берлинского и Московского кинофестивалей.

Георгий Данелия об Украине

Режиссер всегда держался в стороне от политики, и в 2014 году, когда российские артисты разделились на два лагеря, и писали письма в поддержку и против политики Путина, Данелия не подписал ни одно.

"Я не подписал письмо российской творческой интеллигенции в поддержку политики Путина в Украине. Но и другое письмо – осуждающее – тоже не подписал. Не подписал, потому что у меня нет позиции. Повторяю: я просто не понимаю, что происходит между Россией и Украиной", - отметил в 2014 году режиссер.

Данелия признавался, что не понимает, почему образовался конфликт между Украиной и Россией, и предпочитал оставаться в стороне.

"Я хорошо знаю Центральную и Западную Украину, тяготеющую к Западу. Я хорошо знаю Восточную Украину, тяготеющую к России. Украина – красивая страна с талантливым и добрым народом. Но я искренне не понимаю, что происходит. Лишь чувствую, что чем дальше, тем хуже", - говорил режиссер.Режиссер считал, что нужно идти на уступки, и желал Украине мира и спокойствия.

"Еще я не могу поверить, что в XXI веке и россияне, и украинцы будут поднимать первый тост "За мир!". Но, к сожалению, так устроены люди. Через 100–500 лет будет то же самое. Первые войны начались с появлением человека. И каждый раз все думали: ну, это последняя война… Надо идти на уступки. Всем идти. Со всех сторон. Желаю Украине только мира и спокойствия. Я очень вам сочувствую. Я очень вас люблю", - говорил Данелия.

Отметим, что за пару месяцев до смерти артиста в январе 2019 года Госагенство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных для показа фильмов, куда вошли "Настя" и "Орел и решка" Данелии.

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