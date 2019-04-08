Польские дипломаты протестуют против программы о Бандере на украинском ТВ

Польша не согласна с позитивной оценкой Бандеры на украинском ТВ / УНИАН

Посол Польши в Украине Бартош Цихотский направил открытое письмо руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины с протестом против "попыток отбеливания Степана Бандеры".

"Посольство Республики Польша в Украине выражает протест против попыток отбеливания Степана Бандеры в эфире украинского общественного телевидения", - сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Дипломаты выразили возмущение после вышедшей в эфир 6 апреля программы Александра Зинченко Рассекреченная история. Страсти по Бандере.

Как отмечается в письме, в студии находились четверо гостей, которые обсуждали личность Бандеры в позитивном ключе. Дипломатов, помимо прочего, возмутило упоминание "польских мифов о Бандере", которые тоже были предметом обсуждения.

Письмо адресовано главе НОТУ Зурабу Аласании с требованием уведомить министра иностранных дел Павла Климкина, а также сопредседателей украинско-польского партнерства Яна Малицки и Виталия Портникова.

/ Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

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