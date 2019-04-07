В Польше рассказали, сколько миллиардов долларов хотят от Германии за Вторую мировую

Польша. Иллюстративное фото / Zaxid.net

В Польше озвучили новую сумму, которую нынешние власти Германии должны заплатить за ущерб нанесенный стране нацистами во время Второй мировой войны.С соответствующим заявлением выступил Януш Шевчак - депутат польского Сейма, входящий в парламентскую группу, которая занимается оценкой суммы компенсаций."До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", — заявил парламентарий.

Напомним, осенью минувшего года другой депутат польского Сейма, Аркадиуш Муларчук, в интервью немецким журналистам заявил о том, что в Варшаве хотят от Берлина выплаты $850 млрд репараций - за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Позднее политический эксперт Андрей Головачев заявил о том, что польские власти активно муссируют тему получения от Германии репараций, поскольку подспудно готовятся к тому, что Европейский Союз распадется. Затем группа польских активистов обратилась к президенту США Дональду Трампу - с тем, чтобы тот в меру сил посодействовал решению вопроса с репарациями.



