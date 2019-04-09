Сотрудники ФСБ "повязали" участника Правого сектора: опубликовано видео

Игорь Пирожок / скриншот из видео

Во вторник, 9 апреля, в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали Игоря Пирожка - украинца, являющегося участником радикально-националистической организации Правый сектор.

Известно, что Пирожок, также известный как Роман Чирка, прибыл в Москву в начале 2018-го. В столице РФ он жил на разных арендованных квартирах на протяжении года, распространяя идеологические материалы, которыми пытался завлечть россиян на сторону Правого сектора.

В результате обысков по месту временного жительства Пирожка сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли склад символики, литературы и обмундирования организации.

Напомним, ранее участники Правого сектора записали обращение для президента Беларуси Александра Лукашенко, пообещав тому "помочь" победить Владимира Путина.