Помпео обвинил Китай и высказал позицию США по Венесуэле

Помпео винит в венесуэльском кризисе Россию и Китай / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат борьбу за Венесуэлу, поскольку страна переживает кризис из-за неэффективной социалистической модели управления.

"Соединенные Штаты не выйдут из борьбы за латиноамериканскую нацию, которой управляют социалисты, и которая переживает углубление экономического и политического кризиса", - цитирует Помпео Reuters.

Он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать венесуэльцев, "мужественно отстаивающих демократию в своей стране".

Читайте такжеТрамп потребовал от РФ "убраться" из ВенесуэлыВо время выступления Помпео сделал акцент на Китае, обвинив руководство страны в содействии экономическому коллапсу Венесуэлы путем финансирования правительства Мадуро. Он добавил, что присутствие российских войск в стране было "очевидной провокацией".

В этот же день США расширили санкции против Венесуэлы. Критики уверяют, что из-за ограничений могут пострадать рядовые венесуэльцы, которые переживают голод и гуманитарную катастрофу. Однако Помпео озвучил мнение граждан Венесуэлы, которые заявили о непричастности США к кризису в стране.

Напомним, США пригрозили России новыми санкциями – на этот раз из-за ситуации в Венесуэле.