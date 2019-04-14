В Канаде мощный пожар в Украинском культурном центре уничтожил архив диаспоры

В здании Украинского культурного центра в канадском Гамильтоне произошел масштабный пожар.

Возгорание произошло около полуночи на втором этаже, ликвидировать пожар не удалось из-за быстрого распространения огня, сообщил пресс-центр Пожарной службы Гамильтона в Twitter.

В результате пожара рухнули крыша и часть внешних стен здания. Пострадавших не было.

Great work by very courageous firefighters pic.twitter.com/65dzibf4hM — m matias (@mike911ont) April 13, 2019

"С большой грустью и горем мы должны объявить, что наш дом сгорел. Дополнительная информация будет размещена, когда будет доступна. С этого момента, пожалуйста, держись подальше от этого района, так как он закрыт", - говорится в сообщении на странице Союза украинской молодежи Гамильтона в Facebook.

Как рассказала президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка, в результате пожара пострадали архивные документы диаспоры.

"Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с грустью сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) прошлой ночью. Здание сгорело полностью. Также сгорели некоторые архивные документы", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее в Кропивницком произошли взрывы и пожар на газовой заправке в черте города.