В Афинах фильм Миф о Слипаке спровоцировал беспорядки

15 апреля 2019, 18:38

Сторонники русского мира устроили митинг под стенами кинотеатра.

Фильм о Слипаке пришли посмотреть дипломаты / Фото: Український погляд

В столице Греции Афинах состоялся показ фильма Миф о погибшем АТО украинском оперном исполнителе с мировым именем Василии Слипаке, который пытались сорвать пророссийски настроенные граждане.

Как сообщает Український погляд, под стенами кинотеатра, в котором был запланирован показ, собрались русскоговорящие граждане и заявили о намерении сжечь кинотеатр.

В преддверии показа, владельцам кинотеатра неоднократно присылали угрозы отомстить в случае выхода фильма. Директор кинотеатра долгое время не мог решиться провести-таки показ Мифа. Однако впоследствии фильм о Слипаке решили представить широкой публике. Мероприятие охраняла полиция, спецназ и охрана послов (в том числе и посла США), которые приехали посмотреть фильм.

/ Фото: Український погляд

Пророссийски настроенные дебоширы перед фильмом устроили беспорядки, но после его начала сразу же удалились. Показ фильма прошел спокойно, без провокаций. Организаторы отмечают, что Греция стала первой страной, где показ Мифа стал причиной ярко выраженного недовольства.

Напомним, фильм Миф рассказывает о непростой судьбе Героя Украины Василия Слипака. Мужчина был солистом Парижской национальной оперы, а затем пошел добровольцем на фронт, где погиб от пули снайпера пророссийских боевиков.

Как ранее сообщалось, в Париже, на фасаде украинского Культурно-информационного центра посольства торжественно открыли мемориальную доску, посвященную украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы и Герою Украины Василию Слипаку.

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Греция миф Василий Слипак
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