Убит боевик "Морячок": ликвидирован возможный убийца Василия Слипака

Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ / https://www.facebook.com/yuriy.kondra

На Донбассе был уничтожен боевик Денис Ефременко (позывной "Морячок"), которого обвинили в убийстве всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака ("Миф").

Террориста ликвидировали в воскресенье, 9 декабря, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"...200_бригада… пополнилась очередным бойцом, Ефременко Денис "Морячок". По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака…", — отметил автор.

Напомним, Василий Слипак участвовал в антитеррористической операции на Донбассе в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", погиб 29 июля 2016 года под захваченным боевиками Донецком от пули снайпера.

Справка. Василий Слипак был солистом Парижской национальной оперы, волонтером, бойцом АТО. До участия в конфликте на Донбассе на протяжении 20 лет жил и работал во Франции. Посмертно награжден званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".