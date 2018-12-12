Убит боевик "Морячок": ликвидирован возможный убийца Василия Слипака

12 декабря 2018, 14:16

Террорист пополнил "бригаду 200", отметил офицер ВСУ.

Офицер ВСУ сообщил, что ликвидирован боевик
Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ / https://www.facebook.com/yuriy.kondra

На Донбассе был уничтожен боевик Денис Ефременко (позывной "Морячок"), которого обвинили в убийстве всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака ("Миф").

Террориста ликвидировали в воскресенье, 9 декабря, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"...200_бригада… пополнилась очередным бойцом, Ефременко Денис "Морячок". По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака…", — отметил автор.

  • Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ Скриншот с facebook.com/shtirlitz.info
  • Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУЛиквидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ Скриншот с facebook.com/shtirlitz.info
  • Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ Скриншот с facebook.com/shtirlitz.info
  • Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ Скриншот с facebook.com/shtirlitz.info
  • Ликвидирован боевик "Морячок" — возможный убийца Василия Слипака, сообщил офицер ВСУ Скриншот с myrotvorets.center

Напомним, Василий Слипак участвовал в антитеррористической операции на Донбассе в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", погиб 29 июля 2016 года под захваченным боевиками Донецком от пули снайпера

Справка. Василий Слипак был солистом Парижской национальной оперы, волонтером, бойцом АТО. До участия в конфликте на Донбассе на протяжении 20 лет жил и работал во Франции. Посмертно награжден званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".

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Донбасс боевик Морячок Василий Слипак Анатолий Штефан
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