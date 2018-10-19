В Париже открыли мемориальную доску украинскому певцу Василию Слипаку

Мемориальная доска в честь Василия Слипака / Павел Климкин/Фейсбук

В Париже, на фасаде украинского Культурно-информационного центра посольства торжественно открыли мемориальную доску, посвященную украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы и Герою Украины Василию Слипаку.

"14 октября состоялось важное событие. Хотелось бы, чтобы оно получила чуть больше вашей и медийного внимания. На фасаде нашего Культурно-информационного центра в Париже появилась мемориальная доска с именем Героя Украины — солиста Парижской оперы - Василия Слипака", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщалось, Слипак с позывным "Миф" погиб 29 июля 2016 года под Донецком от пули снайпера. До участия в АТО он на протяжении 20 лет жил и работал во Франции.