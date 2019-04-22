Девятый взрыв на Шри-Ланке: названо ужасающее число жертв и виновник трагедии

На Шри-Ланке прогремел девятый взрыв / Reuters

22 апреля в столице Шри-Ланки Коломбо прогремел новый – уже девятый – взрыв.

Взрыв произошел во время разминирования авто, припаркованного у местной церкви. Саперы обнаружили бомбу, попытались ее обезвредить, но не смогли.

Пострадавших нет, пишет Reuters.

В целом же количество жертв достигло 290 человек, из них 24 – туристы. Более 500 человек получили ранения.

Тем временем власти Шри-Ланки назвали группировку, стоящую за терактами. Глава местного Минздрава Раджитха Сенаратне заявил, что ответственность за взрывы несет местная военизированная группировка National Thoof Gammath.

По его словам, власти подозревают, что у группировки есть связи за границей: "Местная исполнительная группа подозревается в участии в международной сети".

Чиновник рассказал, что все 7 террористов-смертников были гражданами Шри-Ланки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке была зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

Ранее в проповеди на Пасху Папа Римский упомянул конфликт в Украине и теракты на Шри-Ланке. Папа Францисх произнес свою традиционную проповедь-обращение – Городу и миру.