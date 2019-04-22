Дети богатейшего бизнесмена Дании погибли во время теракта в Шри-Ланке

На Шри-Ланке погибли трое детей миллиардера Андерса Холча Повлсена / Фото: Reuters

Масштабный теракт на Шри-Ланке унес жизни троих детей миллиардера и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена.

Как пишет датская газета Jyllands-Posten со ссылкой на представителя его компании Bestsellers.

"Мы просим вас уважать конфиденциальность, и поэтому у нас нет дальнейших комментариев", - говорится в заявлении.

Известно лишь, что трое из четырех детей миллиардера отдыхали на Шри-Ланке во время пасхальных каникул. Обстоятельства трагедии не уточняются, как и регион, где погибли школьники.

За несколько дней до трагедии дочь миллиардера Альма опубликовала в соцсетях фотографию двух сестер, Астрид и Агнес, и брата Альфреда у бассейна.

"Три медвежонка", — подписала фотографию Альма.

Повлсен является владельцем сети магазинов Bestseller и крупнейшим акционером компании Asos. Его состояние оценивается в 6 млрд долларов.

Напомним, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке была зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

Позже стало известно, что количество жертв достигло 290 человек, из них 24 – туристы.