Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде: опубликованы фото и видео

/ адмистрация города Хасан

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на собственном бронепоезде.

Как сообщают российские СМИ, лидер КНДР уже посетил ж/д станцию Хасан в Приморском крае. "Я рад оказаться на российской земле", — заявил он и добавил, что нынешняя его поездка в РФ точно не будет последней.

Согласно плану визита, далее бронепоезд северокорейского диктатора направится через Уссурийск на Владивосток, где его ожидают в 11:00 по московскому времени. Планируется, что 25 апреля Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным − чтобы обсудить ядерную проблему и двусторонние отношения.

Ким Чен Ын приехал в Россию. На бронепоезде, к которому подают отдельный трап. pic.twitter.com/g1pZdHt9uB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2019年4月24日

Напомним, ранее Ким Чен Ын попросил у Китая помощи в снятии санкций с КНДР.