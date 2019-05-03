Появились хорошие новости о пострадавшей в ДТП певице МакSим

Певице МакSим становится лучше, сообщила продюсер / instagram.com/maksimartist

Пострадавшую в ДТП российскую певицу МакSим (Марина Абросимова) на частном самолете доставили в одну из клиник столицы РФ Москвы.

Артистке становится лучше, рассказала ее продюсер Маргарита Соколова ТАСС.

По словам собеседницы, исполнительница уже увиделась с родными.

"…на частном самолете (Абросимову — Ред.) доставили в клинику в Москве, чтобы продолжить лечение, реабилитацию. Ей становится лучше", — сказала продюсер.

Напомним, 23 апреля Марина Абросимова попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву на сьемки клипа Абонент не доступен. Певица поделилась, что основной удар пришелся на челюсть, и она очень болит.