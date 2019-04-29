МакSим впервые рассказала, что спасло ей жизнь во время страшной аварии

Певица Максим рассказала подробности ДТП / instagram.com/maksimartist

Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые рассказала подробности серьезной аварии, в которую она попала 23 апреля.

35-летняя певица в комментарии СтарХиту рассказала, что ехала на заднем сидении и была пристегнута, именно это и спасло ей жизнь, ведь иначе травмы могли бы быть намного серьезнее.

"Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось. Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете", - вспомнила певица.

Певица Максим практически до конца мая будет придерживаться постельного режима / instagram.com/sokllovamargarita

Сопровождающая артистку машина отвезла ее в ближайшую больницу, где ей до середины мая прописали строгий постельный режим и капельницы, мази и обезболивающие из-за большого количества гематом.

Певица призналась, что только в больнице осознала, как у нее болит все тело: до ног первое время невозможно было дотронуться.

"Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй. Безумно обидно, что подвела столько людей — поклонников, организаторов концертов, команду: в Москве должны были пройти съемки клипа "Абонент недоступен". Очень переживаю по этому поводу. Все запланированные выступления обязательно состоятся, но, к сожалению, чуть позже", - поделилась артистка.

Певица Максим получила основной удар в челюсть / instagram.com/sokllovamargarita

Ранее стало известно, что МакSим после ДТП потеряла память.