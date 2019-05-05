"Как не быть долбо*бом": Бабченко потроллил росСМИ из-за фейка о своем бегстве из Украины

Аркадий Бабченко / УНИАН

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко стал одной из топ-тем в подконтрольных Кремлю СМИ.

Они, со ссылкой на источники в МИД РФ, опубликовали сообщение, что после победы во втором туре президентских выборов 2019 Владимира Зеленского, Бабченко якобы срочно покинул Украину и уехал в Норвегию. Сам журналист это опроверг на своей странице в Facebook и потроллил кремлевские СМИ.

"Известия", а давайте я вам подарю книгу "Как не быть долбо*бом". И, возможно, из нее вы узнаете, что, даже если оставить в стороне вопрос "а каким, собственно, вообще боком МИД РФ к получению убежища в Норвегии" — или вы думаете, мы с Норвегией у Маши Захаровой будем спрашивать разрешения что ли? — то фразы "покинул Украину со ссылкой на источник в МИД РФ" и "Источник в МИД отметил, что не располагает данными" — в одном абзаце писать нельзя. Доброе утро", — написал Бабченко.

По данным журналиста Валентина Гаденова, Бабченко вылетел в норвежскую столице Осло, но как обычный турист. "Думал, эх, Аркашу не увидел в этот раз. Однако Матрица улыбнулась, решив проблему, посадив Аркадия в самолете возле меня", — отметил он и выложил совместное фото из самолета.

Фотодоказательство/ Facebook В. Гаденова

Напомним, ранее Аркадий Бабченко "расписал" ближайшие планы Кремля по Донбассу и рассказал о том, почему не стоит пребывать в наивных иллюзиях по поводу кремлевской политики на востоке Украины.