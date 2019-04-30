"Минскими соглашениями подотрутся": Бабченко "расписал" ближайшие планы Кремля по Донбассу

30 апреля 2019, 08:13

По мнению Аркадия Бабченко, украинцам не стоит пребывать в наивных иллюзиях по поводу кремлевской политики на Донбассе.

Бабченко
Аркадий Бабченко / УНИАН

Кремль ни в коем разе не пойдет на уступки по вопросу деоккупации отдельных районов Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими догоговорами прогресс.

Такое мнение высказал известный российский журналист-оппозиционер Аркадий Бабченко в своем канале в мессенджере Telegram. Он напомнил, что заранее всех предупреждал о том, что РФ никогда не пустит на Донбасс корпус миротворцев ООН.

"Ни в какую Украину Кремль ни "ДНР", ни "ЛНР" впихивать не собирается. Ничего из этот наивного прекрасного не будет. Вы их не знаете. Минскими соглашениями они подотрутся. Будет дальнейшая оккупация. Будут паспорта. Будет признание. Они лишь ждут момента. Ох, сколько говна на дедушку было вылито [...]. Ты ничего не понимаешь, ты не разбираешься, приехал − не учи нас..." − написал Бабченко.

Напомним, в минувшем году Аркадия Бабченко назвали "Человеком года" по версии авторитетнейшего журнала Time - после ситуации, когда в Киеве СБУ инсценировала его заказное убийство в ходе большой спецоперации.

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Кремль война на Донбассе миротворцы ООН Аркадий Бабченко Украина
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