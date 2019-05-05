Участники Бессмертного полка в Португалии с битами атаковали украинцев

В столице Португалии Лиссабоне участники пророссийской акции Бессмертный полк с битами напали на украинцев.

Как рассказал председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, украинцы вышли на улицы с плакатами о жертвах сталинского режима и нынешней агрессии РФ на Донбассе.

Опубліковано Павлом Садохою Неділя, 5 травня 2019 р.

"Представители украинской общины в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй Мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора и относительно нынешней московско -украинской войны", - написал Садоха в Facebook.

Он подчеркнул, что участники Бессмертного полка напали на украинцев, вырвали из рук плакаты.

"Разбит телефон одной украинки, и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле, и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - добавил Садоха.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин предложил украинцам вместо участия в пропагандистской акции выйти с портретами замученных во времена сталинских репрессий.