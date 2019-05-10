В России рухнул мост из-за груженных песком КамАЗов

В России упал мост / скриншот

В России на Дальнем Востоке обрушился автомобильный мост. Авария произошла у села Чембаре (Амурская область).

Как сообщили местные СМИ, разрушенное сооружение было признано аварийным. Но несмотря на это, по нему двигались грузовики, что и стало причиной разрушения.

По словам очевидцев, 8 мая мост испытывал большие нагрузки — по нему КамАЗами возили песок для засыпки русла реки (в то время, как стоит ограничение в 6 тонн). В результате 9 мая плиты провалились.

Теперь жители села отрезаны от остальных населенных пунктов. 10 мая дети не поехали в школу в соседнюю Черновку, расположенную в трех километрах от села Чембаре. Туда же крестьяне возят детей в детский сад, и сами ездят на работу.

Отметим, что население отрезанного села 400 человек, из них 47 детей, 90 пенсионеров, остальные — работающее население. В селе нет работы, поэтому ездят все в Черновку. Есть и объездная дорога, но это дополнительно 15 километров, что очень неудобно.

Напомним, во вторник, 14 августа 2018 года в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей. Число погибших превысило 40 человек.