Российский публицист спрогнозировал давление Трампа для продвижения пропутинской политики в Украине

Трамп в последнее время слишком лоялен по отношению к Путину / Фото: Reuters

Российский публицист Андрей Пионтковский высказал мнение, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп продавит проведение более пропутинской политики в Украине.

"В частности, по Украине, ведь политику осуществлял не Трамп, а Курт Волкер. Это была крайне доброжелательная по отношению к Украине и довольно резкая по отношению к России, Кремлю и Путину политика", - цитирует его InfoResist.

По мнению Пионтковского, Трамп всячески демонстрирует расположение к Путину. В частности, он недавно провел с ним продолжительный телефонный разговор, а теперь отправляет с визитом в Россию Майка Помпео.

"Сейчас Трамп немножко осмелел после того, как доклад Мюллера не стал для него таким убийственным, и позволяет себе вновь, не скрывая демонстрировать близость к Путину. Он звонил ему, полтора часа разговаривал по телефону. Сейчас высылает Помпео и ходят очень упорные слухи в Вашингтоне о том, что Волкер будет отстранен от своего поста. Не исключено, что Трамп продавит в ближайшее время проведение более пропутинской политики в Украине", - подчеркнул публицист.

Ранее в Госдепе США пояснили причины визита Помпео в Россию. При этом в МИД РФ уточнили, что встреча американских и российских дипломатов в Сочи пройдет по инициативе Вашингтона.