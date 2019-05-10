В Госдепе США пояснили причины визита Помпео в Россию

Госсекретарь планирует ряд мероприятий, в том числе встречи на наивысшем уровне.
Государственный секретарь США Майк Помпео с 12 по 14 мая с официальным визитом посетит Россию.
Как информирует сайт госдепа, 13 мая Помпео запланировал встречу с сотрудниками американского посольства в Москве, а также с представителями американского бизнеса.
В планах госсекретаря – возложение венка к могиле Неизвестного Солдата.
14 мая Помпео намерен отправится в Сочи, где ему предстоит встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Участники встречи обсудят двусторонние отношения между США и Россией, а также международную обстановку.
Как известно, в МИД РФ уточнили, что встреча американских и российских дипломатов в Сочи пройдет по инициативе Вашингтона.
Ранее в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.
Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путины был очень хорошим и очень продуктивным.