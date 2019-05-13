В российском МИД объяснили, почему госсекретарь США отказался ехать в Москву

13 мая 2019, 11:35

В ведомстве нашли стандартное объяснение изменениям планов Майка Помпео.

МИД РФ
В российском МИД объяснили, почему госсекретарь США отказался ехать в Москву / фото: ntv.ru

Тот факт, что госсекретарь США Майк Помпео отменил московский этап своей первой поездки в Россию, связан с его графиком, пояснили в российском МИД.

В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что встречи Помпео в Сочи состоятся в полном объеме и пройдут без сокращений.

"Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву, я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике", — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ожидается, что в Сочи Помпео обсудит с главой РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "агрессивные и дестабилизирующие действия" Москвы по всему миру.

Ранее в Госдепе США пояснили причины визита Помпеов Россию. При этом в МИД РФ уточнили, что встреча американских и российских дипломатов в Сочи пройдет по инициативе Вашингтона.

Напомним, в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с Путиным был очень хорошим и очень продуктивным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США МИД РФ МИД России Майк Помпео
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:59
Наев сказал, сколько времени займет освобождение части Донбасса военным путем
11:55
"Как же сексуально!": Наталья Могилевская похвасталась фигурой в полупрозрачном купальнике Фото
11:54
"Никакого давления": ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе Видео
11:35
В российском МИД объяснили, почему госсекретарь США отказался ехать в Москву
11:28
Посол Израиля назвал фейком информацию о совместном с Украиной производстве оружия
11:10
В Минздраве объяснили, что такое паническая атака и как с ней бороться
11:07
"Просто разрыв сердца!": Maruv покорила сеть смелой фотосессией Фото
10:51
Чего украинцы ждут от Зеленского в первую очередь мнение
10:30
Игорь Кондратюк оценил отказ Maruv от участия в Евровидении-2019
10:14
Мужчины на каблуках и в платьях и пародия на Maruv: как прошла церемония открытия Евровидения 2019: яркие фото Видео
10:00
Советник Зеленского сказал, какого министра точно посоветовал бы заменить
09:54
Тайная любовница Путина родила двойню, появились первые подробности – СМИ
09:43
Как Порошенко и его окружение испытывают муки при мысли об уходе мнение
09:30
"Рождены, чтобы впендюривать хрень": Максим Галкин потроллил Дмитрия Нагиева и Викторию Боню Видео
08:57
Вышел тизер финала Игры престолов Видео
08:34
Зеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и Трампа мнение
08:30
Госсекретарь США передумал ехать в Москву
08:16
Сначала грозы, потом +30⁰: озвучен прогноз погоды в Украине на неделю Видео
07:37
Пройти по минному полю: астролог посоветовал, как в мае не потерять самое важное
07:16
Украинцев хотят обязать показывать свои доходы: что это значит и к чему приведет
06:56
Новый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место мнение
06:33
Владимир Зеленский будет последним президентом Украины - нумеролог
06:10
Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света
05:41
Гороскоп на неделю 13-19 мая: что нельзя делать и в чем особенность воскресенья
05:05
Евровидение 2019: почему Украина не едет на песенный конкурс Видео
04:19
Эксперты рассказали, как легко улучшить секс
03:17
Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне
02:53
"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ
02:01
Стало известно, сколько украинцев "скатались" в Евросоюз по безвизу
01:32
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2019
01:13
Ученые назвали топ-5 неожиданных преимуществ для здоровья от постоянного секса
00:49
Епископ ПЦУ Драбинко попросил Порошенко наградить экс-регионала
00:28
Понедельник, 13-е: что делать и чего опасаться Фото
12 мая, воскресенье
23:58
Наев озвучил количество кадровых военных РФ на Донбассе и в Крыму
23:31
Филарет допустил в будущем раскол ПЦУ
23:05
В "ДНР" застрелили сына топ-чиновника и экс-зама украинского министерства ЖКХ
22:38
В Израиле Евровидение-2019 началось со скандала Видео
22:12
Угроза глобального потепления для Украины: эколог сделала шокирующий прогноз
21:45
Наступление на Донбассе: ВСУ заняли позиции у захваченного боевиками поселка
21:17
Епифаний рассказал о договоренности по объединению УПЦ и УГКЦ
20:49
В школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией
20:24
"Сисек нет": Бузова шокировала фанатов снимком в бикини
20:00
Скандал в Харькове: горсовет решил снести палатку волонтеров на площади Видео
19:32
Жгучая порнозвезда-испанка "завела" фанатов снимками голой и топлесс Фото
19:10
Экс-супруг Меган Маркл женился на миллионерше
19:07
Украинская разведка рассекретила сотни документов об УНР и убийстве Петлюры
18:33
Вдова Доренко обвинила его дочерей в распространении лжи
18:02
День матери: украинские спортсменки трогательно поздравили мам с праздником
17:31
После эпического падения Путин назвал причины непобедимости своей команды в хоккее
17:17
ВСУ провели учения по боевым действиям в открытом море: опубликовано видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться