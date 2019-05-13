В российском МИД объяснили, почему госсекретарь США отказался ехать в Москву / фото: ntv.ru

Тот факт, что госсекретарь США Майк Помпео отменил московский этап своей первой поездки в Россию, связан с его графиком, пояснили в российском МИД.

В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что встречи Помпео в Сочи состоятся в полном объеме и пройдут без сокращений.

"Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву, я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике", — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ожидается, что в Сочи Помпео обсудит с главой РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "агрессивные и дестабилизирующие действия" Москвы по всему миру.

Ранее в Госдепе США пояснили причины визита Помпеов Россию. При этом в МИД РФ уточнили, что встреча американских и российских дипломатов в Сочи пройдет по инициативе Вашингтона.

Напомним, в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с Путиным был очень хорошим и очень продуктивным.