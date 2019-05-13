Госсекретарь США передумал ехать в Москву

Майк Помпео передумал ехать в Москву / GettyImages

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московский этап своей первой поездки в Россию. В Москве представитель США планировал встретиться с дипломатами и представителями деловых кругов.

При этом он посетит Сочи, где у него запланирована встреча с главой РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил Госдепартамент.

Ожидается, что они обсудят "агрессивные и дестабилизирующие действия" Москвы по всему миру.

Ранее в Госдепе США пояснили причины визита Помпеов Россию. При этом в МИД РФ уточнили, что встреча американских и российских дипломатов в Сочи пройдет по инициативе Вашингтона.

Напомним, в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путины был очень хорошим и очень продуктивным.