Громкий скандал в Австрии: вице-канцлер ушел в отставку после публикации компромата

Хайнц-Кристиан Штрахе / Риа новости

Действующий вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе попал в громкий скандал, в результате чего подал в отставку.

Решение о сложении полномочий Штрахе принял спустя 18 часов после публикации компрометирующего видео, сообщил в Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Напомним, немецкие СМИ обнародовали видеозаписи, сделанные на острове Ибица в июле 2017 года. На них слышен разговор Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом на русском и английском.

Женщину представили австрийцам, как Елену Макарову, которая связана с олигархом из окружения Путина и готова инвестировать в политсилу Австрии. Позже выяснилось, что гражданка РФ была подставным лицом для дискредитации австрийских политиков.

На видео россиянка и ее компаньон обещают выкупить часть влиятельно газеты Kronen-Zeitung, чтобы использовать ее для партийной пропаганды.

Отметим, что Штрахе больше не является лидером Партии Свободы и больше не будет работать в правительстве страны. Сам Штрахе заявил, что не хочет, чтобы этот скандал повлиял на судьбу правящей коалиции, поэтому он готов покинуть пост лидера Партии Свободы.

На посту вице-канцлера его должен заменить Норберт Хофер, который ранее возглавлял министерство инфраструктуры, пишет РБК-Украина.

Ранее Главред сообщал, вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе попал в эпицентр громкого скандала, который серьезно повлияет на его репутацию и на шансы в будущем избраться в Европарламент.