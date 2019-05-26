"Я не Дон Кихот": Стрелков признал, что прятался за спинами жителей Донбасса

Российский офицер во время военных действий на Донбассе прятался за спинами мирных жителей / Вконтакте Игорь Стрелков

Экс-главарь боевиков ДНР и российский офицер Игорь Стрелков открыто признал, что во время оккупации украинских территорий прятался со своими сторонниками за спинами жителей Донбасса.

"В застройках техника и вооружение играла меньшую роль…Мы этим пользовались. Как мне говорил украинский военный: "Что же вы, как трусы, сидите? Выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями!". Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", – сказал Стрелков в интервью YouTube-каналу ГлавТема Народ.

По словам Стрелкова, его миссия была настолько ответственной, что он не мог погибнуть. Россиянин свой поступок мотивировал также тем, что "положить практически ни за что" подчиненных ему людей также не мог.

Напомним, Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за аннексию Крыма.