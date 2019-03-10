Стрелков выставил на продажу медаль за аннексию Крыма

Экс-"министр обороны" "ДНР", глава общественного движения Новороссия Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за аннексию Крыма.

Информация об этом есть на сайте numismat.ru.

Стартовая цена медали - 1 млн рублей, аукцион пройдет 13 апреля.

На странице в vk.com Стрелков подтвердил информацию о продаже медали.

"Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне (предпринимателем, основателем "Фонда Святителя Василия Великого" Константином] Малофеевым еще весной 2014 года - до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами", - написал он.

Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".