"Либо некачественно освятили, либо Господь гневается": в российскую космическую ракету после старта ударила молния

В ракету Союз после старта ударила молния / Reuters

Практически сразу после старта в ракету-носитель Союз-2.1б ударила молния.

Видео "молниеносного" запуска уже попало на YouTube. Примерно через 10 секунд после пуска носителя с космодрома Плесецк в ракету ударила молния.

Несмотря на это, полет прошел нормально, и спутник Глонасс-М вывели на орбиту успешно.

Это, впрочем, не спасло организаторов от шквала саркастичных комментариев. Люди пишут: "Тут одно из двух!!! Либо опять некачественно освятили, либо Господь гневается за храм в Екатеринбурге!", "Бох накал. Не освящали небось", "Молнию задержали?", "Ха-ха. Молния под названием — прорыв по-путински", "Хотели бабосики списать, а ракета выдержала" и т.д.

Ранее в небе над Нидерландами заметили "поезд" из спутников Илона Маска. Жители страны тюльпанов наблюдали фантастическое зрелище.

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Что касается современного этапа, то Украина задумала построить базу на Луне. Соответствующему комитету предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации.

Также Украина совместно с Нигерией начнет исследовать космос. Кабинет министров Украины уже одобрил проект меморандума.